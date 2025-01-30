قفزة في إيرادات ميتا.. الإعلانات تقود أرباحاً قياسية

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أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز" تسجيل ارتفاع حاد في إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي بفضل زيادة العائدات الإعلانية على منصاتها.وسجّلت الشركة، التي تتخذ من مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقرا لها، أرباحا بلغت 83.20 مليار دولار، أو 8.02 دولار للسهم الواحد، خلال الفترة الممتدة من تشرين الاول إلى كانون الاول، بزيادة 49% مقارنة بـ 02.14 مليار دولار.ونمت الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 39.48 مليار دولار، مقارنة بـ 11. 40 مليار دولار في العام الماضي. (روسيا اليوم)