بأسرع وتيرة خلال عامين.. أرقام إيجابية للاقتصاد السعودي

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تسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 4.4% خلال الربع الرابع من العام 2024 على أساس سنوي مسجلا أسرع وتيرة في عامين، وفقا للهيئة العامة السعودية للإحصاء.وجاء ذلك بدعم نمو القطاع النفطي بنحو 3.4% على أساس سنوي، في ثاني نمو ربعي على التوالي مع تلاشي أثر خفض إنتاج النفط، إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي 4.6%.وتحول الاقتصاد السعودي للنمو في 2024 بنسبة 1.3% بعد انكماشه في 2023، حيث نتج ذلك بعد نمو القطاع غير النفطي 4.3%، بينما انكمش القطاع النفطي للعام الثاني على التوالي مسجلا 4.5% مع خفض إنتاج النفط.نمو الاقتصاد السعودي في 2024 جاء أعلى من توقعات وزارة المالية البالغة 0.8%، لكنه أقل قليلا من توقعات صندوق النقد الدولي. (روسيا اليوم)