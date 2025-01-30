"نوكيا" تعود إلى تحقيق الأرباح

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أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية "نوكيا" عن تحقيق أرباح بقيمة 813 مليون يورو أيّ 847 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل خسائر بقيمة 33 مليون يورو خلال الفترة عينها من العام السابق.وبلغت أرباح السهم الواحد 0.15 يورو مقابل خسائر بمعدل 0.01 يورو خلال الفترة نفسها.وفي الوقت عينه، زادت مبيعات نوكيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 10 بالمئة سنويا إلى 5.98 مليار يورو أيّ حوالي 6.2 مليار دولار، مقابل 5.42 مليار يورو خلال الربع الأخير من 2023، ومتجاوزة تقديرات المحللين البالغة 5.74 مليار يورو في استطلاع أجرته LSEG. (سكاي نيوز)