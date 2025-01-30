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إقتصاد

الاقتصاد الأميركي ينمو 2.3% بالربع الأخير من 2024

Lebanon 24
30-01-2025 | 14:00
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تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع من 2024، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بمعدل 2.3% على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.8%. ويمثل هذا التراجع انخفاضًا مقارنة بمعدل نمو 3.1% في الربع الثالث من العام، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.
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فيما يتوقع أن يبقي الطلب المحلي القوي على مسار التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال هذا العام. وقد أشار خبراء الاقتصاد إلى أن هذه النتائج الضعيفة يمكن أن تؤثر على قرارات البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

من جهة أخرى، قال المدير الإقليمي لشركة أوربكس الشرق الأوسط، محمد المريري، إن تأثير نمو الاقتصاد الأميركي كان واضحًا في تحركات الأسواق، حيث تراجع مؤشر الدولار مقابل العملات الأخرى بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.
 
 
وأضاف المريري في مقابلة مع "العربية Business" أن تركيز المستثمرين في الفترة المقبلة سيكون على بيانات سوق العمل الأميركي، مع توقعات بتخفيضين للفائدة خلال 2025، بالتوازي مع البنوك المركزية الأخرى. (العربية)
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