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إقتصاد

في 2024.. تسلا تحقق 600 مليون دولار من "البيتكوين"

Lebanon 24
30-01-2025 | 16:00
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حققت شركة "تسلا" مكاسب بقيمة 600 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2024 بفضل حيازتها من عملة "البيتكوين"، وذلك بعد اعتماد قواعد محاسبية جديدة للأصول المشفرة. ووفقًا للتقرير المالي، زادت القيمة الدفترية لحيازات "تسلا" من "البيتكوين" إلى 1.08 مليار دولار في الربع الرابع، مما ساهم في زيادة صافي الدخل الفصلي بمقدار 600 مليون دولار.
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ورغم أن الأرباح المعدلة للسهم في الربع الرابع بلغت 73 سنتًا، أقل من توقعات المحللين التي كانت عند 75 سنتًا، إلا أن المستثمرين عبروا عن تفاؤلهم بخطط الشركة لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الروبوتية وتوقعات بتحسن المبيعات في 2025، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها في التداولات المسائية.

في وقتٍ ذاته، يشهد سوق العملات الرقمية صعودًا جديدًا مدعومًا بتعهدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتبني تشريعات داعمة للقطاع، حيث ارتفعت قيمة "البيتكوين" لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 109241 دولارًا في كانون الثاني 2025. (روسيا اليوم)
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