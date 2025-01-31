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إقتصاد

اليابان تستبق رسوم ترامب بخطة تعزيز واردات الطاقة

Lebanon 24
31-01-2025 | 10:24
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صرح رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، أنه سيطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة خلال لقائهما المرتقب، في إشارة إلى الصفقات التي قد يسعى الزعيم الياباني إلى إبرامها خلال المحادثات المقبلة.
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ومن المتوقع أن يسافر إيشيبا إلى الولايات المتحدة مطلع الشهر المقبل للقاء ترامب، وسط احتمالات أن تجد اليابان، الحليف القديم للولايات المتحدة، نفسها عالقة في حرب تجارية عالمية بسبب الرسوم الجمركية.

وقال إيشيبا خلال جلسة برلمانية يوم الجمعة: "هناك أمور نود طلبها من الولايات المتحدة تتعلق بضمان إمدادات طاقة مستقرة"، مضيفاً أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة بالشرق الأوسط.

دكما سلط إيشيبا الضوء على حجم استثمارات اليابان في الولايات المتحدة، قائلاً "أتطلع إلى زيادة الاستثمارات اليابانية هناك، وآمل أن نساهم في خلق المزيد من فرص العمل". (بلومبيرغ)
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