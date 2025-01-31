أسعار الذهب عند أعلى مستوى

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ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، مع تدافع المستثمرين إلى الملاذ الآمن بعد أن كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا.وصعد الذهب بنحو 0.2% إلى 2799.65 دولار للأونصة بعد أن قفزت الأسعار بنسبة 1.3% يوم الخميس، متجاوزة أعلى مستوى لها على الإطلاق في تشرين الاول.وجاء الارتفاع بعد أن قال ترمب إنه سيفرض رسوماً بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك في الأول من شباط. كما هدد الصين بفرض رسوم جمركية، من دون تحديد النسبة. (الاقتصادية)