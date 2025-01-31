هيئة قناة السويس: هناك مؤشرات على عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر

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أبلغ رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع شركة "إيه.بي مولر ميرسك" العملاقة للشحن بأن هناك مؤشرات على عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر، وحثّ الشركة على أخذ ذلك في الاعتبار عند وضع الخطط والجداول الملاحية.وقال بيان للهيئة إن ربيع أدلى بهذه التعليقات في اجتماع مع الرئيس التنفيذي لمجموعة شحن الحاويات الدنمركية وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين، لكنه لم يذكر متى عقد الاجتماع.ونقل البيان عن ربيع القول "ينبغي مراعاة المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر أثناء وضع الخطط والجداول الملاحية خلال الفترة المقبلة". (سكاي نيوز)