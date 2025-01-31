أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

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(الاناضول)

جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الجمعة، بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 على النحو الآتي:إسطنبولشراءبيعالدولار الأمريكي35,860035,8620اليورو37,281037,2830