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إقتصاد
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
Lebanon 24
31-01-2025
|
13:06
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جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الجمعة، بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 على النحو الآتي:
إسطنبول
شراء
بيع
الدولار الأمريكي
35,8600
35,8620
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اليورو
37,2810
37,2830
(الاناضول)
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