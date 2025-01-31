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إقتصاد

أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

Lebanon 24
31-01-2025 | 13:06
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جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الجمعة، بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 على النحو الآتي:

إسطنبول شراء بيع
الدولار الأمريكي 35,8600 35,8620
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اليورو 37,2810 37,2830
(الاناضول)
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