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إقتصاد
الأردن.. الحكومة ترفع أسعار المحروقات
Lebanon 24
31-01-2025
|
23:00
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عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية الجمعة اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية خلال شهر فبراير المقبل.
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال يناير ومقارنتها بمثيلاتها لديسمبر الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني الحالي.
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وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (15) فلسا/لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (10) فلسات/لتر وارتفاع سعر السولار بمقدار (30) فلسا/لتر.
وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر البنزين 90 ليصبح (885) فلسا/لتر بدلا من (870) فلسا/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1110) فلسات/لتر بدلا من (1100) فلس /لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (720) فلساً/لتر بدلا من (690) فلسا/لتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر فبراير المقبل عند سعر 620 فلسا/لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.
(روسيا اليوم)
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