وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية.. النفط يسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني

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انخفضت أسعار النفط في جلسة الجمعة وتكبدت خسارة أسبوعية فيما يترقب المستثمرون فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، وهو أمر متوقع حدوثه اليوم السبت.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار، التي ينقضي أجلها أمس الجمعة، 11 سنتا إلى 76.76 دولار للبرميل عند التسوية.وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا، أو 0.3%، إلى 72.53 دولار للبرميل.