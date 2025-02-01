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إقتصاد

وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية.. النفط يسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني

Lebanon 24
01-02-2025 | 01:54
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انخفضت أسعار النفط في جلسة الجمعة وتكبدت خسارة أسبوعية فيما يترقب المستثمرون فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، وهو أمر متوقع حدوثه اليوم السبت.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار، التي ينقضي أجلها أمس الجمعة، 11 سنتا إلى 76.76 دولار للبرميل عند التسوية.
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وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا، أو 0.3%، إلى 72.53 دولار للبرميل.
 
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