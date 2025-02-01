الهند تلغي الضرائب على واردات كثير من المكونات الإلكترونية

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ألغت الهند الضرائب على واردات كثير من المكونات الإلكترونية في الميزانية الاتحادية، بينما تسعى إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعزيز التصنيع المحلي.وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان أمام البرلمان، السبت، أثناء إعلانها عن الميزانية الاتحادية للعام المالي الذي يبدأ في الأول من نيسان المقبل، إن بلادها لن تفرض ضرائب استيراد على مكونات بما في ذلك القطع المستخدمة في وحدات الكاميرات، وتلك المطلوبة لتجميع لوحات الدوائر المطبوعة، حسب وكالة "بلومبرغ".وكانت الهند قد فرضت في وقت سابق رسوماً جمركية بنسبة 2.5 في المائة على استيراد هذه الأجزاء.وقالت الوزيرة في خطابها بشأن الميزانية: "سيجري تقديم الدعم لتطوير قدرات التصنيع المحلية من أجل تكامل اقتصادنا مع سلاسل التوريد العالمية".