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إقتصاد

3 دول في الاتحاد الأوروبي تفشل لأول مرة في تحقيق أهداف ملء خزانات الغاز

Lebanon 24
01-02-2025 | 09:59
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فشلت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ إعلان أهداف ملء خزاناتها للغاز في تحقيق المستويات المحددة منه بحلول 1 فبراير، وفقا لبيانات نظام تخزين الغاز الأوروبي الموحد.

وحتى كانون الثاني المنصرم، كانت خزانات الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 54.65%، وهي أدنى مستوى منذ عام 2022. ومع ذلك، كانت وتيرة سحب الغاز في كانون الثاني الأعلى خلال السنوات الأربع الماضية: حيث انخفض مستوى ملء الخزانات منذ بداية الشهر بمقدار 17.5 نقطة مئوية، وهو أعلى معدل منذ كانون الثاني 2021 (21.5 نقطة مئوية).
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ويعد المستوى الحالي كافيا لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في ضمان متوسط ملء خزانات الغاز بنسبة 50% كحد أدنى، ولكنه أقل من المستوى الموصى به البالغ 55%، والذي يعتبر ضروريا "لتجنب تدهور أمن إمدادات الغاز في الاتحاد".

وفي الوقت نفسه، فشلت بعض الدول لأول مرة في تحقيق الأهداف المحددة لها. على سبيل المثال، كان مستوى ملء خزانات الغاز في هولندا، التي تتمتع بتسهيلات لتحقيق أهداف الغاز، أقل بنسبة 0.3 نقطة مئوية من المطلوب بحلول 29 كانون الثاني وفي فرنسا، بلغ الفارق بين الحجم المطلوب والحجم الفعلي للغاز المحقون 3.4 نقطة مئوية.

أما في كرواتيا، فكان مستوى ملء خزانات الغاز أقل بنسبة 8.2 نقطة مئوية من المطلوب. وهذا يعني أن السلطات الكرواتية ستضطر بعد 1 شباط إلى البدء فورا في ضخ الغاز. وقد يكلف ملء الخزانات إلى المستوى المستهدف بالأسعار الحالية في البورصة (555-560 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز) كرواتيا حوالي 21 مليون دولار.

في عام 2024، لم تجدد أوكرانيا اتفاقية نقل الغاز الروسي. وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها لم تعد تمتلك القدرة الفنية والقانونية لتزويد الغاز عبر أوكرانيا، وبانتهاء الاتفاقية مع شركة "نافتوغاز أوكرانيا" في 1 كانون الثاني، توقف توريد الغاز الروسي.
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