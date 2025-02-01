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إقتصاد

إنجازٌ جديد لـ"تويوتا".. ماذا أعلنت؟

Lebanon 24
01-02-2025 | 16:00
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أعلنت شركة تويوتا موتور مؤخراً أنها باعت 10.8 مليون مركبة في عام 2024، لتظل بذلك أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات للعام الخامس على التوالي.

وسجلت صانعة السيارات اليابانية انخفاضاً 3.7% العام الماضي في مبيعات وحدات المجموعة العالمية، بما في ذلك مبيعات شركة صناعة السيارات المدمجة دايهاتسو ووحدة الشاحنات هينو موتورز.
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ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تراجع حاد في المبيعات في اليابان، حيث واجهت تويوتا تداعيات لمسائل تتعلق بالحوكمة على خلفية إجراءات اختبار الشهادات، وخاصة في شركة دايهاتسو.
 
وكانت مجموعة فولكسفاغن الألمانية المنافسة، التي تأتي في المركز الثاني بعد تويوتا، أعلنت في وقت سابق من شهر كانون الثاني الماضي عن انخفاض 2.3% في مبيعات الوحدات العام الماضي إلى ما يزيد قليلاً عن 9 ملايين مركبة، وسط مساعيها لخفض التكاليف محليا ومواجهة حرب أسعار في الصين وهي سوق رئيسية.
 
 
 
 
 

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