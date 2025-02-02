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إقتصاد
أوروبا تترقب.. هل يُطلق ترامب "القنبلة الجمركية" في قلب الاتحاد؟!
Lebanon 24
02-02-2025
|
14:09
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لم يدع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجالًا للشك، حينما أكد الجمعة الماضية للصحافيين في لقاء بالمكتب البيضاوي، أنه سيفرض بالتأكيد رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي في المستقبل، جاء إعلانه ذلك قبل يوم واحد من فرض رسوم على الصين والمكسيك وكندا.
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علل ترامب خطوته بأن الاتحاد الأوروبي عاملهم بطريقة "فظيعة للغاية" حسب ما جاء في كلمته التي فضّل فيها على حد وصفه أن يكون صادقًا على أن يكون دبلوماسيًا.
وشهدت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً خلال الـ15 عامًا الماضية، إذ ارتفعت نسبة صادرات الاتحاد إلى باقي العالم من 15% في 2010 إلى أكثر من 20% في 2023، بحسب تقرير لـ"CaixaBank".
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