هبوط حاد للعملات المشفرة مع فرض ترامب تعريفات جمركية

Advertisement

تراجعت عملة بيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، منخفضةً بنسبة 6.5% لتصل إلى 93417.32 دولارًا، فيما هوت إيثر بنسبة 20% إلى 2483.69 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل ايلول. وذلك بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين.كما تراجعت إكس آر بي (XRP) بنحو 23% مسجلةً 2.2 دولار، بينما هوت دوجكوين (DOGE) بنسبة 24% إلى 0.23 دولار. وسجلت "سولانا" 194.43 دولارًا، متراجعةً بنسبة 7.5%، وفقًا لموقع كوين ماركت.من جانبه، توقع المستثمر العالمي روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير، انهيارًا محتملًا لبيتكوين بسبب رسوم ترامب الجمركية، معتبرًا أن الأصول مثل الذهب والفضة والعملات المشفرة قد تتأثر بهذه الرسوم.