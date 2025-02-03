تراجع نشاط قطاع التصنيع في اليابان.. هذه آخر الارقام

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تسارعت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان، وفقًا لبيانات "جيبون بنك" الصادرة اليوم الاثنين. وأظهر تقرير البنك تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال يناير إلى 48.7 نقطة، مقابل 49.6 نقطة في كانون الاول الماضي.وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، بينما تشير القراءة أعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط.واستمر المؤشر الفرعي لناتج قطاع التصنيع في التراجع للشهر الخامس على التوالي، مما يعكس انخفاض مستويات الإنتاج. ورغم ذلك، سجل المؤشر أدنى مستوى له منذ 10 سنوات، حيث أرجعت الشركات هذا التراجع إلى ضعف الطلبيات الجديدة، ما دفعها إلى خفض الإنتاج.كما تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع، وأشارت الشركات التي شهدت انخفاضًا في المبيعات إلى ضعف ثقة العملاء، لا سيما في قطاعي أشباه الموصلات والسيارات، وفق وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ).