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إقتصاد
الصين تستعد لإطلاق محادثات مع ترامب بشأن التجارة
Lebanon 24
03-02-2025
|
03:30
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تستعد الصين لإطلاق محادثات مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن التجارة، بعد فرضها رسوماً جمركية عليها بنسبة 10%، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
وذكرت الصحيفة، أن محادثات الصين مع ترامب هدفها تجنب المزيد من الرسوم الجمركية. فيما ستعرض الصين على ترامب ضخ مزيد من الاستثمارات في أميركا.
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وبعد أسابيع من الضبابية بشأن تهديداته، وقّع ترامب السبت قراره الذي سبق أن أعلنه بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على المكسيك وكندا، رغم اتفاق التجارة الحرة الذي يربط واشنطن بالبلدين، فيما فرض على الصين رسوما جمركية إضافية نسبتها 10%.
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