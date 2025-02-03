الصين تستعد لإطلاق محادثات مع ترامب بشأن التجارة

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تستعد الصين لإطلاق محادثات مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن التجارة، بعد فرضها رسوماً جمركية عليها بنسبة 10%، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".وذكرت الصحيفة، أن محادثات الصين مع ترامب هدفها تجنب المزيد من الرسوم الجمركية. فيما ستعرض الصين على ترامب ضخ مزيد من الاستثمارات في أميركا.وبعد أسابيع من الضبابية بشأن تهديداته، وقّع ترامب السبت قراره الذي سبق أن أعلنه بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على المكسيك وكندا، رغم اتفاق التجارة الحرة الذي يربط واشنطن بالبلدين، فيما فرض على الصين رسوما جمركية إضافية نسبتها 10%.