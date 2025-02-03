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إقتصاد
ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.3% في 2024
Lebanon 24
03-02-2025
|
09:30
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ارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 13.3 في المئة في 2024 مقارنة مع 13 في المئة في 2023، بحسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط الاثنين.
وقالت المندوبية في بيان إن عدد العاطلين على المستوى الوطني بلغ مليونا و638 ألفا، بزيادة قدرها 58 ألف شخص منهم 42 ألفا بالحضر و15 ألفا بالمناطق الريفية.
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وارتفع عدد العاطلين إلى 16.9 في المئة بالمناطق الحضرية من 16.8 في المئة العام الماضي، وإلى 6.8 في المئة من 6.3 في المئة في الريف.
وأظهرت البيانات ارتفاع البطالة خاصة بين الشباب بين 15 و24 عاما لتسجل 36.7 في المئة بينما بلغت بين حاملي الشهادات 19.6 في المئة والنساء 19.4 في المئة.
وتوقعت الميزانية العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد 4.6 في المئة ومعدل التضخم بنحو اثنين بالمئة في 2025. (سكاي نيوز)
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