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إقتصاد
الأسواق العالمية "تهتز" بسبب ترامب.. والدولار يقفز
Lebanon 24
03-02-2025
|
09:58
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تراجعت أسواق الأسهم العالمية في أوروبا وآسيا يوم الاثنين، حيث شهدت موجة بيع حادة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية ضخمة على الواردات من كندا والمكسيك والصين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد أثار هذا القرار مخاوف بين المستثمرين حول تأثير هذه الرسوم على الأسواق المالية، مما دفعهم للتحضير لتقلبات اقتصادية محتملة.
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وأوضح المحللون أن الرسوم الجمركية الشاملة، التي تشمل رسومًا بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على منتجات الطاقة من كندا، و10% إضافية على السلع الصينية، ستؤدي إلى اهتزاز ثقة المستثمرين. وكان بعضهم يأمل أن يكون تهديد ترامب بالرسوم مجرد ورقة ضغط أو أن تتخذ الإجراءات بشكل تدريجي.
خسائر حادة في أسواق الأسهم الأوروبية
تراجعت الأسواق الأوروبية بشكل حاد بعد الإعلان عن هذه الرسوم. فقد انخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.3% عند الافتتاح، كما شهدت معظم القطاعات انخفاضًا، بما في ذلك السيارات التي تراجعت بنسبة 4%، وقطاع التكنولوجيا والصناعة والتعدين بنسبة 2% على الأقل. كذلك، تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.7%.
قفزة في أسعار النفط بسبب مخاوف من اضطراب الإمدادات
تفاعلت أسواق الطاقة سلبًا مع قرارات ترامب، مما أدى إلى قفزات في أسعار النفط بسبب القلق من اضطراب الإمدادات. وتبلغ قيمة المعاملات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين حوالي 1.6 تريليون دولار، مما يزيد من تعقيد الصورة الاقتصادية.
أسواق الأسهم الآسيوية تحت الضغط
تأثرت أسواق الأسهم الآسيوية بتراجع حاد في أسهم شركات السيارات مثل تويوتا وهوندا وكيا، حيث أن لها مصانع في كندا والمكسيك التي ستتأثر بالرسوم الجمركية. في بورصة طوكيو، فقد مؤشر "نيكي" 2.42% من قيمته، بينما تراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.25%. وفي أستراليا، شهدت الأسهم أسوأ يوم لها في خمسة أشهر، مع انخفاض المؤشر بنسبة 1.8%.
الدولار الأميركي يحقق استفادة واضحة
في الوقت نفسه، شهد الدولار الأميركي ارتفاعًا، بينما تراجعت العملات الأخرى مثل الدولار الكندي الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003. هذا الارتفاع في الدولار يأتي بسبب التوقعات بأن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعزز جاذبية الدولار كملاذ آمن.
العملات المشفرة تتأثر بتداعيات الحرب التجارية
تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل حاد بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية. فقد انخفضت عملة "بيتكوين" إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة تراجعًا بنسبة 6.5%، بينما هوت عملة "إيثر" بنسبة 20% إلى 2483.69 دولار. كما تراجعت عملات أخرى مثل "إكس آر بي" و"دوجكوين" بنسبة 23% و24% على التوالي.
الذهب والنفط
تراجعت أسعار الذهب أيضًا في المعاملات الآسيوية تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما شهدت أسعار النفط انخفاضًا مع استجابة الأسواق للقرارات الاقتصادية الجديدة. (العربية)
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