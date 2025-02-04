أدنى مستوى لها في "التاريخ".. انهيار جديد لليرة التركية

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وبحلول الساعة 14:26 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.83% إلى 36.0015 ليرة، بحسب ما أظهرته التداولات.وتشهد الليرة التركية تراجعا أمام الدولار في ظل الضغوطات التضخمية، وبحسب المعهد التركي للإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 42.12% في كانون الثاني الجاري، وهو ما كان أعلى من التوقعات البالغة 41.25%. (روسيا اليوم)