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إقتصاد

النفط يهبط بعد تعليق ترامب الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا

Lebanon 24
04-02-2025 | 00:39
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تعليق فرض رسوم جمركية باهظة على المكسيك وكندا، أكبر موردي النفط الأجانب للولايات المتحدة، لمدة شهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 41 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 75.55 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 75 سنتًا، أو 1%، ليصل إلى 72.41 دولارًا.
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وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، إنهما اتفقا على تعزيز جهود الرقابة على الحدود استجابةً لطلب ترامب باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وفق وكالة "رويترز".
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