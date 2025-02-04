الذهب قرب مستويات قياسية مرتفعة مع استمرار مخاوف رسوم ترامب

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتتماسك قرب ذروتها القياسية التي بلغتها في الجلسة السابقة، وسط استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتضخم، مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 2820.69 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 2830.49 دولارًا في الجلسة السابقة.في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 2852.70 دولار، وفق وكالة "رويترز".