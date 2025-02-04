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إقتصاد

الذهب قرب مستويات قياسية مرتفعة مع استمرار مخاوف رسوم ترامب

Lebanon 24
04-02-2025 | 01:15
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتتماسك قرب ذروتها القياسية التي بلغتها في الجلسة السابقة، وسط استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتضخم، مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.
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وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 2820.69 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 2830.49 دولارًا في الجلسة السابقة.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 2852.70 دولار، وفق وكالة "رويترز".
 
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