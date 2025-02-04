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إقتصاد

مليار دولار... مصرف "يو بي إس" السويسري يعود لتحقيق الأرباح

Lebanon 24
04-02-2025 | 10:13
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عادت مجموعة "UBS" لتحقيق أرباح خلال الربع الرابع، حيث سجلت أرباحا أفضل من المتوقع، بعدما تكبدت خسائر خلال الفترة عينها من العام الماضي.

وسجلت المجموعة خلال الربع الرابع صافي أرباحا بقيمة 770 مليون دولار أو 0.23 دولار للسهم، مقارنة بتكبد خسائر بقيمة 279 مليون دولار أو 0.09 دولار للسهم.
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وبلغت الأرباح قبل حساب الضرائب مليار دولار. (سكاي نيوز)
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