130 شركة باكستانية تبحث اقتناص شراكات في السعودية

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فيما تبحث 130 شركة باكستانية فرص الشراكات الاستثمارية والتجارية في السعودية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.1 مليارات دولار "19 مليار ريال" خلال 2024.وشكل الأرز الحصة الأعلى بـ27% من إجمالي الصادرات الباكستانية للسعودية بقيمة 198 مليون دولار "744 مليون ريال"، وفقا لما ذكرته لـ"الاقتصادية" سعدية خان الملحق التجاري في القنصلية الباكستانية في جدة.وتحتل باكستان المرتبة 11 عالميا في إنتاج الأرز وهي رابع أكبر مصدر للأرز في العالم، حيث بلغت صادراتها الإجمالية بنحو 3.93 مليار دولار خلال السنة المالية 2024.وجاءت صادرات لحوم الأبقار الطازجة والمجمدة في المرتبة الثانية من إجمالي الصادرات الباكستانية للسعودبة بقيمة 85 مليون دولار "317 مليون ريال"، ثم لحوم الضأن أو الماعز المبردة والطازجة بقيمة 61 مليون دولار "227 مليون ريال"، وفقا لسعدية خان.وأشارت إلى أن هناك أكثر من 130 شركة في مجال الزراعة والمواد الغذائية، وقطاع الهندسة والتصنيع، والمنسوجات والجلود، وخدمات التكنولوجيا وتقنية المعلومات، تبحث عن شراكات تجارية وفرص استثمارية مع الجانب السعودي وذلك من خلال معرض ومنتدى الأعمال "صُنع في باكستان 2025"، في جدة.وذكرت سعدية خان أن باكستان لاتزال تتمتع بحضور متواضع في السوق السعودية، حيث توجد إمكانيات كبيرة غير مستغلة يمكن أن تسهم في توسيع الصادرات وزيادة الحصة السوقية.بالتوازي، بلغت قيمة الصادرات السعودية لباكستان خلال العام الماضي 4.3 مليارات دولار (16.3 مليار ريال) فيما بلغت قيمة الصادرات الباكستانية 734 مليون دولار "2.8 مليار ريال".وجاءت بقية الصادرات الـ7 المصنفة من بين أكبر 10 منتجات تصديرا للسعودية بقيمة 145 مليون دولار (542 مليون ريال) مشكلة 20% من إجمالي الصادرات الباكستانية للسعودية خلال 2024. (الاقتصادية)