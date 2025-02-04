Advertisement

إقتصاد

130 شركة باكستانية تبحث اقتناص شراكات في السعودية

Lebanon 24
04-02-2025 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1315843-638743048556354974.png
Doc-P-1315843-638743048556354974.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما تبحث 130 شركة باكستانية فرص الشراكات الاستثمارية والتجارية في السعودية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.1 مليارات دولار "19 مليار ريال" خلال 2024.

وشكل الأرز الحصة الأعلى بـ27% من إجمالي الصادرات الباكستانية للسعودية بقيمة 198 مليون دولار "744 مليون ريال"، وفقا لما ذكرته لـ"الاقتصادية" سعدية خان الملحق التجاري في القنصلية الباكستانية في جدة.
Advertisement

وتحتل باكستان المرتبة 11 عالميا في إنتاج الأرز وهي رابع أكبر مصدر للأرز في العالم، حيث بلغت صادراتها الإجمالية بنحو 3.93 مليار دولار خلال السنة المالية 2024.

وجاءت صادرات لحوم الأبقار الطازجة والمجمدة في المرتبة الثانية من إجمالي الصادرات الباكستانية للسعودبة بقيمة 85 مليون دولار "317 مليون ريال"، ثم لحوم الضأن أو الماعز المبردة والطازجة بقيمة 61 مليون دولار "227 مليون ريال"، وفقا لسعدية خان.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 130 شركة في مجال الزراعة والمواد الغذائية، وقطاع الهندسة والتصنيع، والمنسوجات والجلود، وخدمات التكنولوجيا وتقنية المعلومات، تبحث عن شراكات تجارية وفرص استثمارية مع الجانب السعودي وذلك من خلال معرض ومنتدى الأعمال "صُنع في باكستان 2025"، في جدة.

وذكرت سعدية خان أن باكستان لاتزال تتمتع بحضور متواضع في السوق السعودية، حيث توجد إمكانيات كبيرة غير مستغلة يمكن أن تسهم في توسيع الصادرات وزيادة الحصة السوقية.

بالتوازي، بلغت قيمة الصادرات السعودية لباكستان خلال العام الماضي 4.3 مليارات دولار (16.3 مليار ريال) فيما بلغت قيمة الصادرات الباكستانية 734 مليون دولار "2.8 مليار ريال".

وجاءت بقية الصادرات الـ7 المصنفة من بين أكبر 10 منتجات تصديرا للسعودية بقيمة 145 مليون دولار (542 مليون ريال) مشكلة 20% من إجمالي الصادرات الباكستانية للسعودية خلال 2024. (الاقتصادية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:30 | 2025-02-04
16:19 | 2025-02-04
16:00 | 2025-02-04
15:54 | 2025-02-04
15:30 | 2025-02-04
15:17 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24