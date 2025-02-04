15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسعار العملات المشفّرة ترتفع
Lebanon 24
04-02-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار العملات المشفرة، اليوم الثلاثاء، لتعوض أغلب خسائرها القياسية التي تكبدتها في اليومين الماضيين، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية التي كانت قد فرضتها على كندا والمكسيك لمدة شهر.
Advertisement
وتجاوز سعر عملة بيتكوين حاجز 100 ألف دولار صباح اليوم قبل أن يتراجع إلى نحو 98.6 ألف دولار.
وكانت بيتكوين قد تراجعت أمس إلى مستويات 91 ألف دولار بسبب المخاوف من تداعيات الحرب التجارية العالمية.
من جهة أخرى، جمعت الجهات التي أصدرت عملة الميم الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب 100 مليون دولار من رسوم التداولات على العملة بعد أسبوعين من إطلاقها، رغم تراجع سعر العملة بأكثر من 70% من أعلى مستوياتها. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان زهري أنيق.. الملكة رانيا تتألق في الفاتيكان (صور)
Lebanon 24
بفستان زهري أنيق.. الملكة رانيا تتألق في الفاتيكان (صور)
00:37 | 2025-02-04
04/02/2025 12:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نشرة الأخبار.. إعلامية "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا ماذا فعلت في الكواليس (فيديو)
Lebanon 24
قبل نشرة الأخبار.. إعلامية "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا ماذا فعلت في الكواليس (فيديو)
04:12 | 2025-02-04
04/02/2025 04:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تيم حسن رفض غناء أصالة.. هذا ما حصل في كواليس مسلسل "تحت سابع أرض" الرمضاني
Lebanon 24
تيم حسن رفض غناء أصالة.. هذا ما حصل في كواليس مسلسل "تحت سابع أرض" الرمضاني
02:58 | 2025-02-04
04/02/2025 02:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع جريمة في كسروان؟ معلومات تكشف
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع جريمة في كسروان؟ معلومات تكشف
12:12 | 2025-02-04
04/02/2025 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما سلّم نفسه محمد الشعار يكشف تفاصيل تفجير هزّ سوريا... هذا ما حدث عام 2012
Lebanon 24
بعدما سلّم نفسه محمد الشعار يكشف تفاصيل تفجير هزّ سوريا... هذا ما حدث عام 2012
10:00 | 2025-02-04
04/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:30 | 2025-02-04
130 شركة باكستانية تبحث اقتناص شراكات في السعودية
16:19 | 2025-02-04
بمبلغ ضخم.. أميركا تبيع أسلحة مُتطورة جدًّا لدولة عربية!
16:00 | 2025-02-04
كيف تستعدّ أوروبا لمواجهة حرب ترامب التجاريّة؟
15:54 | 2025-02-04
عن مصير ودائع اللبنانيين.. إليكم آخر ما قاله منصوري
15:30 | 2025-02-04
السعودية تستعين بالخبرة الهندية
15:17 | 2025-02-04
ترامب بصدد التوجيه بتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
05/02/2025 00:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
05/02/2025 00:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
05/02/2025 00:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24