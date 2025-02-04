أسعار العملات المشفّرة ترتفع

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وتجاوز سعر عملة بيتكوين حاجز 100 ألف دولار صباح اليوم قبل أن يتراجع إلى نحو 98.6 ألف دولار. ارتفعت أسعار العملات المشفرة، اليوم الثلاثاء، لتعوض أغلب خسائرها القياسية التي تكبدتها في اليومين الماضيين، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية التي كانت قد فرضتها على كندا والمكسيك لمدة شهر.وتجاوز سعر عملة بيتكوين حاجز 100 ألف دولار صباح اليوم قبل أن يتراجع إلى نحو 98.6 ألف دولار.

وكانت بيتكوين قد تراجعت أمس إلى مستويات 91 ألف دولار بسبب المخاوف من تداعيات الحرب التجارية العالمية.



من جهة أخرى، جمعت الجهات التي أصدرت عملة الميم الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب 100 مليون دولار من رسوم التداولات على العملة بعد أسبوعين من إطلاقها، رغم تراجع سعر العملة بأكثر من 70% من أعلى مستوياتها. (العربية)