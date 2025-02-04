Advertisement

إقتصاد

أسعار العملات المشفّرة ترتفع

Lebanon 24
04-02-2025 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1315863-638743087194002156.png
Doc-P-1315863-638743087194002156.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار العملات المشفرة، اليوم الثلاثاء، لتعوض أغلب خسائرها القياسية التي تكبدتها في اليومين الماضيين، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية التي كانت قد فرضتها على كندا والمكسيك لمدة شهر.
Advertisement

وتجاوز سعر عملة بيتكوين حاجز 100 ألف دولار صباح اليوم قبل أن يتراجع إلى نحو 98.6 ألف دولار.
 
وكانت بيتكوين قد تراجعت أمس إلى مستويات 91 ألف دولار بسبب المخاوف من تداعيات الحرب التجارية العالمية.

من جهة أخرى، جمعت الجهات التي أصدرت عملة الميم الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب 100 مليون دولار من رسوم التداولات على العملة بعد أسبوعين من إطلاقها، رغم تراجع سعر العملة بأكثر من 70% من أعلى مستوياتها. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:30 | 2025-02-04
16:19 | 2025-02-04
16:00 | 2025-02-04
15:54 | 2025-02-04
15:30 | 2025-02-04
15:17 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24