إيثيريوم على حافة الهاوية

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حذر خبراء السوق من أن إيثيريوم قد يواجه خطر تصحيح حاد في حال انخفض سعره دون مستوى 2,700 دولار، مشيرين إلى أن التصفيات في مراكز البيع المرفوعة قد تتجاوز المليار دولار إذا هبطت العملة المشفرة إلى أقل من 2,650 دولارا.ةشهدت إيثيريوم تعافيًا بنسبة أكثر من 10%، حيث تداولت فوق 2,800 دولار بعد أن كانت قد وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر عند 2,150 دولار في 3 شباط.ورغم هذا التعافي، يظل المستوى 2,700 حاسمًا بالنسبة للعملة، وفقًا لمحللة الأبحاث أورلي بارثير من منصة “نانسن”، التي أكدت أن كسر هذا المستوى قد يدفع إيثيريوم نحو 2,300 دولار.في المقابل، يترقب المستثمرون التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي قد يكون لها تأثير كبير على الأسواق المشفرة. ورغم المخاوف من التصعيد التجاري، يرى البعض أن الرسوم الجمركية قد تكون مجرد أداة تفاوضية وأن الأسواق قد تشهد استقرارًا في حال التوصل إلى اتفاق. (investing)