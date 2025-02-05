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إقتصاد

النفط مستقر مع تجاهل السوق الرسوم الجمركية الصينية لكن الضغوط على إيران تدعمه

Lebanon 24
05-02-2025 | 00:28
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تداولات متقلبة في الجلسة السابقة مع تجاهل المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية الصينية على واردات الطاقة الأميركية رغم أن مساعي الرئيس دونالد ترامب المتجددة للقضاء على صادرات الخام الإيراني قدمت بعض الدعم.
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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.24% إلى 76.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات أو 0.12% إلى 72.61 دولار.

استنفار عالمي للرد على الرسوم الجمركية لترامب

وهبط خام غرب تكساس الوسيط في مرحلة ما أمس 3%، وهو أدنى مستوى له منذ 31 كانون الأول، بعد أن أعلنت الصين فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم ردا على الرسوم الأميركية على الصادرات الصينية، وفقا لـ"رويترز".
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