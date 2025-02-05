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إقتصاد
آيفون.. أول ضحايا رسوم ترامب الجمركية
Lebanon 24
05-02-2025
|
10:22
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أصبحت شركة أبل عملاق التكنولوجيا الأميركية ضحية غير متوقعة نتيجة الرسوم الجمركية المفروض من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين.
وأبل، هي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بنحو 3.497 تريليون دولار، وتشحن 67 مليون هاتف آيفون إلى الولايات المتحدة سنوياً، معظمها من الصين.
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ومع فرض رسوم جمركية بـ 10% على كل الواردات من الصين، يجب على شركة أبل أن تبحث عن طريقة للتعامل مع هذه التكلفة الإضافية.
ويقدر باحثو بنك مورغان ستانلي أن التعريفات الجمركية الجديدة تشكل ضربة لـ 3.5% من ربحية سهم "أبل".
ومن بين الخيارات المتاحة أمام الشركة الاعتماد على مصنعها في الهند لتفادي التعريفات، لكنه لا يكفي، إذ إنه يساهم حالياً بنحو 13% من إنتاج "آيفون". (العربية)
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