Advertisement

إقتصاد

آيفون.. أول ضحايا رسوم ترامب الجمركية

Lebanon 24
05-02-2025 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1316232-638743732460688290.png
Doc-P-1316232-638743732460688290.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصبحت شركة أبل عملاق التكنولوجيا الأميركية ضحية غير متوقعة نتيجة الرسوم الجمركية المفروض من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين.

وأبل، هي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بنحو 3.497 تريليون دولار، وتشحن 67 مليون هاتف آيفون إلى الولايات المتحدة سنوياً، معظمها من الصين.
Advertisement

ومع فرض رسوم جمركية بـ 10% على كل الواردات من الصين، يجب على شركة أبل أن تبحث عن طريقة للتعامل مع هذه التكلفة الإضافية.

ويقدر باحثو بنك مورغان ستانلي أن التعريفات الجمركية الجديدة تشكل ضربة لـ 3.5% من ربحية سهم "أبل".

ومن بين الخيارات المتاحة أمام الشركة الاعتماد على مصنعها في الهند لتفادي التعريفات، لكنه لا يكفي، إذ إنه يساهم حالياً بنحو 13% من إنتاج "آيفون". (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2025-02-05
09:52 | 2025-02-05
07:43 | 2025-02-05
06:50 | 2025-02-05
06:36 | 2025-02-05
06:00 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24