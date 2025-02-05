رقم قياسي.. نحو 1.2 مليون سائح زاروا المغرب خلال كانون الثاني 2025

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أعلنت وزارة السياحة المغربية، الأربعاء، أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال كانون الثاني الماضي بلغ نحو 1.2 مليون سائح، وهو رقم غير مسبوق.وذكرت الوزارة عبر بيان أن البلاد "استهلت سنة 2025 بإنجاز سياحي جديد، حيث سجل شهر يناير لأول مرة توافد أكثر من مليون سائح، بعد استقبال 1.2 مليون سائح".وأوضح البيان أن" هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بكانون الثاني 2024".وأضافت أن "هذا الإنجاز يعزز مكانة المملكة كإحدى الوجهات السياحية المفضلة على المستوى الدولي".وقالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، وفق البيان، إن " تجاوز عتبة المليون سائح في شهر يناير يؤكد أن المغرب أصبح وجهة سياحية رائدة على مدار السنة".وسجلت السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2024، بعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج.وخلال 2024، نجح المغرب في استقطاب 17.4 ملايين سائح، بزيادة بلغت 20 بالمئة مقارنة بعام 2023، لتتصدر المملكة لوجهات السياحية في إفريقيا خلال العام الماضي. (الاناضول)