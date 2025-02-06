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إقتصاد

تراجع أرباح "توتال انرجيز"

Lebanon 24
06-02-2025 | 05:47
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تراجعت أرباح شركة توتال انرجيز الفرنسية للطاقة خلال الربع الرابع بنسبة 22 بالمئة إلى 3.96 مليار دولار مقارنة بـ 5.06 مليار دولار خلال العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل المعدل في الربع الأخير عند 4.41 مليار دولار أو 1.9 دولار للسهم، مقارنة بـ 5.23 مليار دولار أو 2.16 دولار للسهم خلال الربع المماثل من العام السابق، ولكن بزيادة 8 بالمئة عن الربع السابق.
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وبلغت الإيرادات المعدلة قبل حساب الفائدة والضرائب وضريبة الاستهلاك والاهلاك 10.5 مليار دولار مقارنة بـ 11.7 مليار دولار العام الماضي. وانخفضت المبيعات إلى 52.51 مليار دولار مقارنة بـ 59.24 مليار دولار العام الماضي. (سكاي نيوز)
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