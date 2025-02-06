"تيكوم" تحقق إيرادات قياسية بقيمة 653 مليون دولار خلال 2024

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حققت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي والتي تمتلك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية، إيرادات قياسية بلغت 2.4 مليار درهم أيّ حوالي 653.4 مليون دولار بزيادة بنسبة 11% على أساس سنوي.وقالت تيكوم في بيان على موقع سوق دبي المالي، إنها سجلت نموا في صافي الأرباح بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار درهم أيّ حوالي 327 مليون دولار عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2024.ووفق تيكوم، تعكس هذه النتائج نجاح إستراتيجية مجموعة تيكوم في مواصلة مسيرة النمو المستدام عبر توسيع محفظتها بشكل منهجي وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية، بموازاة تعزيز المعدلات المرتفعة للإشغال والاحتفاظ بالعملاء خلال عام 2024.وأوصى مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم "8 فلس للسهم" عن النصف الثاني من العام 2024 وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المرتقب في 10 آذار 2025، وذلك عملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة حتى النصف الأول لعام 2025.كما تم النظر من قبل مجلس الإدارة في زيادة توزيعات الأرباح النقدية المتوقعة عن النصف الثاني لعام 2025 بنسبة 10 بالمئة. (سكاي نيوز)