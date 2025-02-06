10
o
بيروت
12
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
0
o
بشري
6
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
روسيا تمتلك احتياطيات غاز تكفي لأكثر من 100 عام
Lebanon 24
06-02-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الموارد الطبيعية الروسي، ألكسندر كوزلوف، أن روسيا تمتلك احتياطيات قابلة للاستخراج من الغاز تكفي لأكثر من 100 عام بناءً على مستوى الإنتاج الحالي. كما أشار إلى أن احتياطيات النفط في روسيا تكفي لمدة 64.5 عامًا.
Advertisement
ووفقًا لتصريحات الوزير، فإن روسيا تمتلك حوالي خمس احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، حيث تقدر احتياطياتها بحوالي 63.5 تريليون متر مكعب. كما تحتل روسيا المرتبة الخامسة عالميًا في احتياطيات النفط، التي تبلغ 31.4 مليار طن.
وأضاف كوزلوف أن روسيا تمتلك حاليًا 4052 ترخيصًا للدراسات الجيولوجية واستخراج المواد الهيدروكربونية، موزعة بين 747 مستثمرًا في القطاع.
وفي إطار خططها المستقبلية، من المقرر إجراء مزادات لثمانية مواقع هيدروكربونية في عام 2025، ضمن مشروع فيدرالي بعنوان "الجيولوجيا: إحياء الأسطورة". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة مقتل نوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما حقيقة مقتل نوح زعيتر؟
14:20 | 2025-02-06
06/02/2025 02:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد سيضرب لبنان الأسبوع المقبل... تحضّروا للمزيد من الثلوج
Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد سيضرب لبنان الأسبوع المقبل... تحضّروا للمزيد من الثلوج
09:43 | 2025-02-06
06/02/2025 09:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"عبتقصّر مع بيّ الأولاد".. ماذا يحصل بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
"عبتقصّر مع بيّ الأولاد".. ماذا يحصل بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان؟ (فيديو)
02:08 | 2025-02-06
06/02/2025 02:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر داخل مدرسة وإصابة طفلة.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
توتر داخل مدرسة وإصابة طفلة.. إليكم تفاصيل ما حصل
03:54 | 2025-02-06
06/02/2025 03:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري تُعايد والدتها بعيد ميلادها بطريقة مميزة.. ما قالته مؤثر (صورة)
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري تُعايد والدتها بعيد ميلادها بطريقة مميزة.. ما قالته مؤثر (صورة)
03:57 | 2025-02-06
06/02/2025 03:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2025-02-06
قفزة مفاجئة في الاقتصاد الألماني
11:48 | 2025-02-06
بعد تعهد ترامب.. عقوبات أميركية على سفن وأفراد تنقل النفط الإيراني
10:24 | 2025-02-06
"تيكوم" تحقق إيرادات قياسية بقيمة 653 مليون دولار خلال 2024
08:02 | 2025-02-06
سكان 4 دول عربية اشتروا 167 طن ذهب في عام 2024
06:28 | 2025-02-06
لماذا سعر الدولار في سوريا أعلى في المصرف المركزي؟
05:47 | 2025-02-06
تراجع أرباح "توتال انرجيز"
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
07/02/2025 01:54:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
07/02/2025 01:54:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
07/02/2025 01:54:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24