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إقتصاد

روسيا تمتلك احتياطيات غاز تكفي لأكثر من 100 عام

Lebanon 24
06-02-2025 | 16:00
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أكد وزير الموارد الطبيعية الروسي، ألكسندر كوزلوف، أن روسيا تمتلك احتياطيات قابلة للاستخراج من الغاز تكفي لأكثر من 100 عام بناءً على مستوى الإنتاج الحالي. كما أشار إلى أن احتياطيات النفط في روسيا تكفي لمدة 64.5 عامًا.
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ووفقًا لتصريحات الوزير، فإن روسيا تمتلك حوالي خمس احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، حيث تقدر احتياطياتها بحوالي 63.5 تريليون متر مكعب. كما تحتل روسيا المرتبة الخامسة عالميًا في احتياطيات النفط، التي تبلغ 31.4 مليار طن.

وأضاف كوزلوف أن روسيا تمتلك حاليًا 4052 ترخيصًا للدراسات الجيولوجية واستخراج المواد الهيدروكربونية، موزعة بين 747 مستثمرًا في القطاع.
 
 
 
وفي إطار خططها المستقبلية، من المقرر إجراء مزادات لثمانية مواقع هيدروكربونية في عام 2025، ضمن مشروع فيدرالي بعنوان "الجيولوجيا: إحياء الأسطورة". (روسيا اليوم)
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