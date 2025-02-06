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إقتصاد

بزيادة 11%.. تيكوم تحقق إيرادات قياسية في 2024

Lebanon 24
06-02-2025 | 23:00
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حققت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، إيرادات قياسية بلغت 2.4 مليار درهم (حوالي 653.4 مليون دولار) في السنة المالية 2024، بزيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. كما سجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 1.2 مليار درهم (حوالي 327 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 14% على أساس سنوي.
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وتعكس هذه النتائج الناجحة إستراتيجية تيكوم في تحقيق النمو المستدام، وتوسيع محفظتها وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية. كما أظهرت المجموعة معدلات إشغال مرتفعة بلغت 94%، بالإضافة إلى نسبة احتفاظ بالعملاء بلغت 92%.

وأوصى مجلس إدارة تيكوم بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم (8 فلس للسهم) عن النصف الثاني من العام 2024، بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في آذار 2025. كما تم النظر في زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10% عن النصف الثاني من 2025.

مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، أكد أن هذه النتائج القوية تعكس مرونة اقتصاد دولة الإمارات ودبي، والتزام المجموعة بتعزيز اقتصاد المعرفة. وأضاف عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن قاعدة العملاء نمت بنسبة 8% في 2024، مما يعكس استمرار النمو المستدام في قطاع العقارات التجارية والصناعة في الإمارات. (سكاي نيوز)
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