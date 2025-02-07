الذهب قرب مستويات تاريخية.. سيخترق حاجز 3000 دولار قريبا

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استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى قياسي له قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية الحاسم، بينما استمرت التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية في تعزيز الطلب على الملاذات الآمنة.واقترب سعر الذهب من2860 دولاراً للأونصة، مرتفعاً بأكثر من 2% هذا الأسبوع، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. وتشير التوقعات إلى أن أي ضعف في البيانات قد يعزز الآمال بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، في حين أن ظهور بيانات أقوى من المتوقع قد يكون له تأثير معاكس.وقال بنك سيتي غروب في مذكرة بحثية إن السوق الصاعدة للذهب تبدو مستمرة، مع توقعات بوصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.في الوقت نفسه، تحاول الأسواق استيعاب التداعيات المحتملة على الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية، في حال أدت سياسات الإدارة الجديدة بشأن التجارة والهجرة إلى ارتفاع التضخم والتأثير على النمو.وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 2863.23 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2882.36 دولاراً يوم الأربعاء. كما ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.1%، لكنه لا يزال منخفضاً بنسبة 0.7% خلال الأسبوع. أما الفضة والبلاتين والبلاديوم فظلت مستقرة دون تغير يذكر. (بلومبيرغ)