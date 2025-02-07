"أعلى مما توقعنا"... روسيا تسجل نمواً اقتصادياً قوياً

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وتوجّه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للرئيس فلاديمير بوتين أن "هذا أعلى مما توقعنا"، كما قال إن أرقام النمو الرسمية لعام 2023 تم تعديلها من 3.6 بالمئة إلى 4.1 بالمئة.وحقق الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بكثافة على صادرات النفط والغاز والمعادن نموا قويا على مدى العامين الماضيين رغم عدة جولات من العقوبات الغربية بعد أزمة أوكرانيا في 2022. (سكاي نيوز)