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إقتصاد
"أعلى مما توقعنا"... روسيا تسجل نمواً اقتصادياً قوياً
Lebanon 24
07-02-2025
|
16:00
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أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، إن "الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.1% في 2024، حيث أدى ارتفاع الإنفاق العسكري على الهجوم ضد أوكرانيا إلى زيادة النمو".
وتوجّه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للرئيس فلاديمير بوتين أن "هذا أعلى مما توقعنا"، كما قال إن أرقام النمو الرسمية لعام 2023 تم تعديلها من 3.6 بالمئة إلى 4.1 بالمئة.
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وحقق الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بكثافة على صادرات النفط والغاز والمعادن نموا قويا على مدى العامين الماضيين رغم عدة جولات من العقوبات الغربية بعد أزمة أوكرانيا في 2022. (سكاي نيوز)
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