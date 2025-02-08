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إقتصاد
وسط قلق من تجدد الحرب التجارية.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثالث
Lebanon 24
08-02-2025
|
01:16
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ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات الجمعة بعد فرض عقوبات جديدة على صادرات الخام الإيرانية، لكن الأسعار انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي مع قلق المستثمرين من تجدد الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين وتهديداته بفرض رسوم جمركية على دول أخرى.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو 0.5%، لتصل عند التسوية إلى 74.66 دولار للبرميل، لكنها تراجعت 1.35% هذا الأسبوع.
كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا، أو 0.55%، ليصل عند التسوية إلى 71.00 دولار للبرميل، فيما سجل خسارة أسبوعية بنسبة 2.1%.
وقال جون كيلدوف، الشريك لدى شركة أجين كابيتال إل.إل.سي إن التقارير الواردة عن عزم إدارة ترامب فرض رسوم جمركية حدت من المكاسب بعد العقوبات التي أُعلنت يوم الخميس.
وأضاف كيلدوف "نحن نحاول فقط مواصلة طريقنا وسط الحديث عن فرض عقوبات وإلغائها ومحادثات الرسوم الجمركية التي يجريها البيت الأبيض".
وذكر كيلدوف أن خام غرب تكساس الوسيط ظل عند مستوى قريب من 70 دولارا للبرميل، وهو ما يبدو أنه قاع نطاق التداول.
وقال "لا أعرف ما إذا كانت أسعار النفط منخفضة بما يكفي للرئيس، لكننا سنرى".
وقال فيل فلين كبير المحللين لدى مجموعة برايس فيوتشرز إن المتداولين ظلوا يترقبون تصريحات ترامب طوال اليوم لاحتمال حدوث تغييرات في السياسات الأمريكية قد تعيد تشكيل السوق بسرعة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في جلسة الخميس إنها فرضت عقوبات جديدة على أفراد وناقلات نفط تساعد في شحن ملايين البراميل من الخام الإيراني سنويا إلى الصين، في خطوة لزيادة الضغط على طهران تدريجيا.
وقال مايكل هاي رئيس قطاع أبحاث السلع الأولية العالمية في سوسيتيه جنرال "فرض رسوم جمركية وتعليقها مؤقتا من المفترض أن يدعم سوق النفط كونه يتسبب في زيادة حالة ضبابية. لكن لم نشهد ذلك بسبب مخاوف الطلب. الرسوم الجمركية والرد عليها من الدول، يضر بالناتج المحلي الإجمالي العالمي... والطلب على النفط".
وأعلن ترامب مطلع الأسبوع فرض رسوم جمركية 10% على الواردات الصينية ضمن خطة واسعة النطاق لتحسين الميزان التجاري الأميركي، لكنه علق خططا لفرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا.
وقال محللون من بي.إم.آي في مذكرة "الضغوط التي تدفع للهبوط تنبع من تدفق الأخبار حول الرسوم الجمركية والمخاوف من أن أي حرب تجارية محتملة ستؤدي إلى إضعاف الطلب على النفط".
وانخفضت أسعار النفط عند التسوية في جلسة الخميس بعد أن تعهد ترامب مجددا بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط، مما أثار قلق المتعاملين بعد يوم من إعلان البلاد عن قفزة أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام.
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