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إقتصاد
وسط تصاعد التوتر مع أميركا.. الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى
Lebanon 24
09-02-2025
|
05:14
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انخفضت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها السبت بعد أن قلل المرشد الأعلى في البلاد من احتمالية استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.
وبدأ أسبوع الأعمال في إيران السبت حيث تم تداول الدولار الأمريكي بسعر قياسي بلغ 890 ألف ريال، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن تاجرين محليين اثنين.
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وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الجمعة إن الانخراط في مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة لن يكون "حكيما أو ذكيا أو مشرفا"، مضيفا أنه "لا ينبغي التفاوض مع حكومة مثل الحكومة الأمريكية".
واستشهد خامنئي بفشل الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، الذي ألغاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى إعادة فرض العقوبات القاسية. وكان الاتفاق يقتصر على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف القيود الاقتصادية.
وانخفض الريال الإيراني بنسبة تقارب 11% خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن سوق الصرف الأجنبي في إيران أصبح أكثر مرونة تجاه التطورات الدبلوماسية والجيوسياسية، إلا أن العملة تظل عرضة للضغوط الاقتصادية بشدة.
(روسيا اليوم)
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