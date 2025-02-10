الذهب يحوم بالقرب من أعلى مستوياته مع تزايد الطلب

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صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين وحومت بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة مع سعي المستثمرين للجوء إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة ما أثار المخاوف من حرب تجارية عالمية.ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2868.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2886.62 دولار يوم الجمعة.