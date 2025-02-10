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إقتصاد

أعلى مستوى في نحو 7 أشهر.. "بُورصة موسكو" تحقق قفزة تاريخية!

Lebanon 24
10-02-2025 | 16:00
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ارتفعت بورصة موسكو في تعاملات اليوم الاثنين، وصعد مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MOEX إلى فوق مستوى 3000 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية تموز الماضي.

وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.27% إلى 3004.07 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد تجاوز مستوى 3000 نقطة لأول مرة منذ نهاية تموز 2024. (روسيا اليوم) 
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