أعلى مستوى في نحو 7 أشهر.. "بُورصة موسكو" تحقق قفزة تاريخية!

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وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.27% إلى 3004.07 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد تجاوز مستوى 3000 نقطة لأول مرة منذ نهاية تموز 2024. (روسيا اليوم)