الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة تدفع الذهب لمستوى قياسي

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رتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ما أثار مخاوف من نشوب حرب تجارية وتفاقم التضخم.وبحلول الساعة 02:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2939.80 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2942.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.وزادت العقود الاميركية الآجلة للذهب 1.1% أيضا إلى 2966 دولارا، بحسب "رويترز".