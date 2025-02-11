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إقتصاد

إليكم أسعار الذهب والنفط مع نهاية تداولات اليوم

Lebanon 24
11-02-2025 | 16:00
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شهدت أسواق السلع اليوم تباينًا في الأداء، متأثرةً بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

فارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، مدعومةً بفرض البيت الأبيض تعريفات جمركية جديدة، مما أدى إلى زيادة أسهم منتجي الصلب والألمنيوم الأميركيين لليوم الثاني على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة بي بي عن خطط لإعادة تقييم استراتيجيتها بعد تسجيل أرباح أقل من المتوقع، مما أثر على أسعار النفط.
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بالتوازي، حافظ الذهب على استقراره النسبي، مع تراجع طفيف في الأسعار، في حين شهدت أسعار الفضة انخفاضًا طفيفًا، متأثرةً بضعف الطلب الصناعي وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي. مع ذلك، لا تزال الفضة تُعتبر استثمارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن التحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق.

وفي ختام تعاملات اليوم أغلقت أسعار الذهب على انخفاض طفيف، فقد انخفضت عقود الذهب الآجلة إلى مستوى 2,927.39 دولارا للأوقية، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة -0.24% ، بينما سجلت العقود الفورية للذهب 2,898.93 دولارًا، منخفضة بنسبة -0.32% ، ومن ناحية أخرى شهد مؤشر الدولار الأميركي انخفاضًا طفيفًا بنسبة -0.37% ليصل إلى مستوى 107.93 مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.

وأغلقت عقود الفضة الآجلة عند مستوى 32.288 دولار للأوقية، مسجلة انخفاضًا بنسبة -0.64%.

وانتعشت عقود النفط الخام WTI وأغلقت عند 73.33 دولارا للبرميل، لترتفع بقوة بنسبة +1.41 %. أما عقود نفط برنت فقد ارتفعت هي الأخرى وأغلقت عند 77.02 دولار للبرميل، مسجلة لرتفاعًا قويًا بنسبة +1.5%. (Investing)
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