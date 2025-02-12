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إقتصاد

الذهب يتراجع من مستوى قياسي قبيل بيانات التضخم الأميركية

Lebanon 24
12-02-2025 | 00:34
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في الجلسة السابقة، إذ عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، التي تميل إلى التشديد النقدي، توقعات تباطؤ خفض أسعار الفائدة هذا العام، فيما يترقب المستثمرون تقريرًا مهمًا عن التضخم.
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وبحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2895.38 دولار للأونصة، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 2942.70 دولار أمس الثلاثاء. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 2922.40 دولار.

وقال باول، أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد قوي بوجه عام، وإن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مجددًا، لكنه مستعد لاتخاذ هذه الخطوة إذا تراجع التضخم أو ضعفت سوق العمل، وفق "رويترز".
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