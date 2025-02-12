"أبل" تغيّر اسم خليج المكسيك إلى "أميركا" على خرائطها





يأتي هذا التغيير بعد إعلان غوغل، الشهر الماضي، أنها ستقوم بتعديل الاسم بمجرد تحديث القائمة الرسمية. وأوضحت الشركة، في منشور على مدونتها الأحد الماضي، أنها بدأت بالفعل في تنفيذ التحديث.

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وأشارت غوغل إلى أن المستخدمين في الولايات المتحدة سيرون اسم "خليج أميركا"، بينما سيظل المستخدمون في المكسيك يشاهدون الاسم القديم "خليج المكسيك"، في حين أن المستخدمين في بقية أنحاء العالم سيرون الاسمين معًا. غيّرت شركة آبل، أمس الثلاثاء، اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا" على خرائطها، وذلك بعد أن أصبح قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميًا من قبل نظام الأسماء الجغرافية الأميركي.يأتي هذا التغيير بعد إعلان غوغل، الشهر الماضي، أنها ستقوم بتعديل الاسم بمجرد تحديث القائمة الرسمية. وأوضحت الشركة، في منشور على مدونتها الأحد الماضي، أنها بدأت بالفعل في تنفيذ التحديث.وأشارت غوغل إلى أن المستخدمين في الولايات المتحدة سيرون اسم "خليج أميركا"، بينما سيظل المستخدمون في المكسيك يشاهدون الاسم القديم "خليج المكسيك"، في حين أن المستخدمين في بقية أنحاء العالم سيرون الاسمين معًا.

وكان ترامب قد أصدر أمرًا، بعد توليه منصبه، بإعادة تسمية المياه التي تحد جنوب الولايات المتحدة والمكسيك وكوبا. وقام نظام الأسماء الجغرافية الأميركي رسميًا بتحديث الاسم مساء الأحد. كما أجرت مايكروسوفت التغيير ذاته على خرائطها عبر محرك البحث "بينغ".



من جانبها، أكدت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أنها ستواصل استخدام الاسم الأصلي "خليج المكسيك"، الذي يحمله هذا المسطح المائي منذ 400 عام، مع الإشارة إلى الاسم الجديد "خليج أميركا".