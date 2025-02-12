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إقتصاد
بعد رسوم ترامب.. هذه العملة الأكثر تأثرا
Lebanon 24
12-02-2025
|
06:16
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أصبح الين في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر في أكثر من شهر، وسط مخاوف متزايدة من احتمالية أن تكون اليابان مدرجة في خطة التعريفات الجمركية لدونالد ترمب.
فانخفضت العملة اليابانية بنحو 0.8% إلى 153.73 مقابل الدولار اليوم الأربعاء، وهو أضعف مستوى في أسبوع لتتخلف عن جميع نظرائها الرئيسيين. ويمثل هذا اتجاهاً معاكساً لمسار الأسبوع الماضي عندما حققت العملة مكاسبها الرابعة على التوالي، وسط مراهنة المتداولين على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ومع إظهار الين جاذبيته كملاذ آمن.
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وانخفض الين بعدما أعلن ترامب أنه يخطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الألمنيوم والصلب. وقال وزير التجارة الياباني يوجي موتو للصحفيين إن اليابان طلبت من ترمب اليوم الأربعاء إعفاء شركات بلاده من التعريفات الجمركية الجديدة.
وقال كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في "أوفرسيز تشاينيز بانكينغ كورب" في سنغافورة: "من المرجح أن يكون ضعف أداء الين ناتجاً عن حالة عدم اليقين بشأن فرض متبادل للتعريفات الجمركية". مضيفاً: "هناك خطر حقيقي من تعرض اليابان لضربة، وهذا من شأنه أن يعقد آفاق الين على المدى القريب". (بلومبيرغ)
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