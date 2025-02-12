بعد تسجيل مستويات قياسية.. هذا جديد أسعار الذهب

Advertisement

انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تسجيلها مستويات قياسية في الجلسة السابقة بسبب تصاعد التوترات التجارية العالمية.فتراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان المقبل بنسبة 0.85% إلى 2907.50 دولار للأونصة.بينما انخفضت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.56% إلى 2881.72 دولار للأونصة، بحسب التداولات. (روسيا اليوم)