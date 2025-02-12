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إقتصاد
بعد تسجيل مستويات قياسية.. هذا جديد أسعار الذهب
Lebanon 24
12-02-2025
|
10:50
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انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تسجيلها مستويات قياسية في الجلسة السابقة بسبب تصاعد التوترات التجارية العالمية.
فتراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان المقبل بنسبة 0.85% إلى 2907.50 دولار للأونصة.
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بينما انخفضت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.56% إلى 2881.72 دولار للأونصة، بحسب التداولات. (روسيا اليوم)
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