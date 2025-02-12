Advertisement

إقتصاد

مصر تعلن ازدواج قناة السويس

Lebanon 24
12-02-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1319631-638749941925736153.jpg
Doc-P-1319631-638749941925736153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع ، بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الممر الملاحي العالمي على استيعاب حركة التجارة الدولية.

وقال ربيع في بيان: "تم بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس أمام حركة التجارة العالمية"، موضحا أن المشروع سيرفع الطاقة الاستيعابية للقناة، مما يتيح عبور 6 إلى 8 سفن إضافية يوميا.
Advertisement

وأشار ربيع إلى أن المشروع يأتي ضمن استعدادات الهيئة لمواكبة التطورات في صناعة النقل البحري وتحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي.

ويرتبط المشروع بحادثة جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن" في 23 مارس 2021، التي تسببت في إغلاق القناة لعدة أيام. وعلى إثر ذلك، أعلنت مصر خطة لتطوير القطاع الجنوبي من القناة.

ويهدف مشروع الازدواج إلى توسيع وتعميق بعض الأجزاء من المجرى المائي الحالي وإنشاء قناة موازية في مناطق معينة لاستيعاب الزيادة المتزايدة في حركة السفن.

وكان قد تم الإعلان في نوفمبر 2023 عن الانتهاء من المشروع، قبل الكشف رسميا عن تشغيله اليوم. (روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:39 | 2025-02-13
16:53 | 2025-02-12
14:08 | 2025-02-12
10:50 | 2025-02-12
09:03 | 2025-02-12
06:50 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24