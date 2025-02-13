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إقتصاد
"أوبك" تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
Lebanon 24
13-02-2025
|
01:30
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أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء على توقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط خلال عام 2025، قائلة إن السفر الجوي والبري سيزيد من الاستهلاك وإن من غير المتوقع أن تؤثر الرسوم التجارية المحتمل أن تفرضها الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي.
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وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.45 مليون برميل يوميا في عام 2025 وبمقدار 1.43 مليون برميل يوميا في عام 2026. (العربية)
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