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إقتصاد

بعد موجة الارتفاع.. أسعار الذهب تستقر

Lebanon 24
13-02-2025 | 02:41
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استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها القياسية، حيث يعمل المتداولون على الموازنة بين بيانات التضخم المرتفعة في أميركا وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في أعقاب سلسلة من التعريفات التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.
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تم تداول المعدن الأصفر فوق مستوى 2900 دولار للأونصة بعد ارتفاع أسعار السلع الأميركية بشكل يفوق التوقعات، ما دفع المتداولين إلى تسعير خفض واحد فقط في أسعار الفائدة هذا العام بحلول كانون الاول. (الاقتصادية)
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