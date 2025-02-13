7.8 مليار دولار أرباح شركة "سوني" في 9 أشهر

Advertisement

أعلنت "سوني" عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 22.9 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنتهية في آذار.وبلغت أرباح الفترة من نيسان إلى كانون الاول حوالي 1.2 تريليون ين أيّ 7.79 مليار دولار.كما رفعت شركة "سوني" توقعات أرباحها التشغيلية للعام المنتهي في آذار بنسبة 2 بالمئة إلى 1.34 تريليون ين أيّ 8.70 مليار دولار حيث أعلنت عن نمو قوي في وحدة الألعاب الرئيسية. (سكاي نيوز)